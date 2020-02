René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: 2024 können auch die Havelländer an der kommunalen Basis wieder ihre Stimmzettel abgeben. Zuletzt fanden im Mai 2019 Kommunalwahlen im Land Brandenburg statt.

Mitunter ist Kommunalpolitik ein Buch mit sieben Siegeln. Wer wählte eigentlich den Landrat? Wer hat mehr Macht, der Rathenower Bürgermeister oder die Stadtverordneten? Wer bestimmt in Märkisch Luch, wo es politisch langgehen soll? Wer sich interessiert, weiß die Antworten.

Allgemeiner Natur sind die Informationen, die die Landeszentrale für politische Bildung gibt. In der Reihe "Basiswissen Demokratie" heißt die erste Broschüre: "Kommunalpolitik in Brandenburg". Diese ist ab sofort für jedermann verfügbar.

"Die vielfältigen Anfragen, die uns vor und nach den Kommunalwahlen erreichten, haben gezeigt, dass Grundlagenwissen gefragt ist. Das haben wir sofort umgesetzt", so Martina Weyrauch, Leiterin der Landeszentrale. Nirgendwo sonst können sich Bürger so unmittelbar einbringen wie in den Kommunen, denn Kommunalpolitik löst ganz konkrete Aufgaben vor Ort. Welche das sind und wie Kommunen generell aufgebaut sind, erkläre die Broschüre. Diese bietet ferner Einblicke in die Tätigkeitsbereiche von Landräten, Bürgermeistern, Ortsbeiräten sowie von Mitgliedern von Gemeindevertretungen und Kreistagen. Zudem sind die Kommunalverfassung als gesetzliche Grundlage sowie eine Verwaltungskarte des Landes abgedruckt.

"Kommunalpolitik in Brandenburg" kann im Buchshop auf der Webseite des Landeszentrale bestellt werden. Auf www.politische-bildung-brandenburg.de steht die Broschüre ferner als PDF-Datei zum kostenlosen Download zur Verfügung.