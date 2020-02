Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Schock am frühen Montagmorgen: Zu einem Brand wurde die Neuruppiner Feuerwehr gegen 5.15 Uhr gerufen, weil Flammen ausdem Tierbedarfsmarkt "Fressnapf" schlugen.

"Als wir hier eintrafen hat alles bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Deshalb haben wir alles rausgeholt, was ging - außer die Löschgruppe Nord", so Stadtbrandmeister Reinhard Jachnik.

This browser does not support the video element. Video Feuer im Fressnapf in Neuruppin Videothek öffnen

Insgesamt waren 71 Kräfte im Einsatz. Die Polizei sperrte den Brandort und auch den Kreisverkehr an der Neustädter Straße weiträumig ab, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr kam. Der direkt angeschlossene Netto-Markt ist vom Feuer nicht betroffen. "So wie es aussieht, hat die Brandmauer gehalten", so Jachnik. Die Brandursache ist noch unklar.