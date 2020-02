René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Seniorenpflegezentrum am Fontanepark ist gegenwärtig die Cartoon-Ausstellung "Demensch" zu sehen. Karikaturist Peter Gaymann wurde bei seinen Zeichnungen durch den Gerontologen Prof. Dr. Thomas Klie fachlich Unterstützung. Die Ausstellung zeigt demenzkranke Menschen in alltäglichen Situationen.

Augenzwinkernd will der Künstler über das Thema aufklären und Berührungsängste im Umgang mit erkrankten Menschen nehmen. "Die Demenz ist in unserer Gesellschaft noch ein Tabuthema. Die Ausstellung soll zum Lachen, aber auch zum Nachdenken anregen", so Andreas Zikofsky, Leiter des Seniorenpflegezentrums in Rathenow. Der Karikaturist kombiniert in seinen Werken ernste Themen mit Humor. So zeigt ein Bild zum Beispiel einen orientierungslosen Senior, der von der Polizei ins Heim zurückgefahren wird und begeistert von dem Transport ist: "Super Service! Billiger als Taxi."

Das Miteinander zu fördern und den alltäglichen Umgang mit erkrankten Menschen zu erleichtern, das liegt auch Kristina Haupt, stellvertretende Leiterin des Sozialamts im Landkreis Havelland, am Herzen. "Allein in Rathenow leben mehr als 800 Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Für das Jahr 2032 sind im gesamten Landkreis Havelland 4.700 Betroffene prognostiziert. Diese Zahlen machen Eindruck und erfordern eine fachliche Auseinandersetzung", so Haupt.

Die Wanderausstellung wird von der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V. zur Verfügung gestellt und durch die Barmer-Krankenkasse gefördert. Elke Franke, havelländische Sozialamtsleiterin, brachte die Idee zur Ausstellung von einer Fachveranstaltung mit. Zusammen mit den Mitarbeitern der Behörde sowie organisiert durch die Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH konnten die Exponate in den Westen des Landkreis geholt werden.

Die Ausstellung kann noch bis 15. März im Foyer des Seniorenpflegezentrums besucht werden, täglich zwischen 10.30 bis 15.00 Uhr.