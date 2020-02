René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mit dem Landtagsabgeordneten Peter Vìda stellt sich am 1. März der Gewinner eines Direktmandats in Rathenow vor. Für BVB/Freie Wähler war er 2019 erfolgreich im Wahlkreis 14 (Barnim II) angetreten. Er ist Chef der insgesamt fünfköpfigen BVB/Freie-Wähler-Fraktion.

Vor den Wahlen hatte man keinen Fraktionsstauts, allerdings punktete Vìda mit einer Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Bürger in Brandenburg. Als ein zentrales Thema im Wahlkampf hatte BVB/Freie Wähler die Entlastung der Brandenburger bei Erschließungsmaßnahmen ausgegeben. Das ist Thema, wenn die Landtagsfraktion am Sonntag im Havelrestaurant Schwedendamm gastiert.

Während der Veranstaltung soll es konkrete Information dazu gaben, wie sich Betroffene "gegen ungerechtfertigte Beiträge zur Wehr setzen können", kündigt Vìda an und welche parlamentarischen Maßnahmen BVB/Freie Wähler zur weiteren Entlastung unternehmen will. Wer sich über Standpunkte informieren will, kann sich vorab auf die Webseite bvb-fw.de klicken.