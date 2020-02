Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Früher als geplant musste das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin in der Nacht zu Sonntag seine Party abbrechen. Wie die Veranstalter danach mitteilten, war "durch die extremen Belastungen der Tanzenden auf der Bühne das DJ-Pult zusammengekracht".

Auslöser dafür sollen einige "Drängeleien, Schiebereien und wildes Tanzen direkt vor dem Pult" gewesen sein. Trotz mehrmaligen Ermahnungen durch die Vereinsmitglieder und das Sicherheitspersonal seien immer wieder Personen gegen das DJ-Pult gesprungen. Dadurch seien letztlich Halterungen, die das Pult hielten, aus ihren Verankerungen gesprungen. Laptop, Mischpult und Plattenspieler seien dadurch schwer auf dem Boden aufgeschlagen und teilweise stark beschädigt worden. "Dadurch war ein Weiterführen der Veranstaltung leider nicht möglich", heißt es vom JFZ-Team. Es sei mit den Verantwortlichen bereits in Kontakt, da viel Technik beschädigt wurde. In dieser Woche will das JFZ mit den Umbauten beginnen, um für die nächsten Veranstaltungen startklar zu sein, heißt es in der Mitteilung.