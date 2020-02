Bärbel Kraemer

Brück "Die Titanen sagen Danke" - unter diesem Motto wird das europaweit einzigartige Pferdesportspektakel "Titanen der Rennbahn" in Brück verabschiedet. Am letzten Juniwochenende werden die sanftmütigen Giganten zum letzten Mal durch die Pferdesportarena in der Brücker Lindenstraße donnern; werden dort imposante Schaubilder präsentieren und sich atemberaubende Pferderennen liefern.

"Ich habe freiwillig die nicht so angenehme Aufgabe übernommen, den Abschied zu orchestrieren", so Detlev Seliger vor Pressevertretern und Aktiven. "Das ist sehr schade, denn ich hätte gern auch die 20. und auch 25. Auflage erlebt", betonte Seliger, der zu den Gründungsmitgliedern des die Veranstaltung ausrichtenden Kaltblutzucht- und Sportvereins gehört.

Vor dem Ende der weit über die Region hinaus bekannten Pferdesportveranstaltung soll dieselbe jedoch noch einmal im Wortsinn zelebriert werden. "Mehr als 500 Pferde werden erwartet", erklärt der Vereinsvorsitzende Thomas Haseloff. Mit ihnen reisen Züchter, Liebhaber des Pferdesports und Fans der Großveranstaltung aus neun Nationen an! Das Städtchen Brück dürfte dann mit Fug und Recht noch einmal von sich behaupten dürfen, dass Mekka der Kaltblutpferde zu sein.

Und man wird es an nichts fehlen lassen. Das Beste aus 18 Jahren "Titanen der Rennbahn" ist für die Abschiedsveranstaltung angekündigt. Höhepunkte und Highlights sind für alle drei Tage versprochen.

Eröffnet werden die "Titanen der Rennbahn" traditionell mit dem Kaltblutfohlen-Championat am Freitag. Weiter geht es mit dem Schaubild "Wie alles begann", diversen Wettkämpfen und der großen Eröffnungsparty mit der Band "Four Roses". Am Sonnabend steht die offizielle Eröffnung bevor. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff wird erwartet. Es schließen sich atemberaubende Wettkämpfe, imposante Schaubilder, das Römerwagenrennen und der traditionelle Umzug aller Wagen und Gespanne durch die Stadt Brück an. In dieser Form präsentiert sich auch der Sonntag - schließlich versprechen Pferdefußball, Hindernisfahrten, Schaubilder und ein bunter Mix aus 18 Jahren "Titanen der Rennbahn" Spannung bis zur letzten Minute. Inklusive den Erinnerungen an die Tour von Brück ins belgische Brügge und an die Vorjahrestour von Brück ins russische Weliki Nowgorod.

Wenn gleich sich "Titanen der Rennbahn" am Abend des 28. Juni offiziell verabschieden, vergessen wird sie wohl niemand mehr. Denn neben der Austragung der Veranstaltung hat sich der Verein um die Zucht der Kaltblüter in den vergangenen 18 Jahren verdient gemacht. Was anfangs belächelt wurde. Als Ackergäule und Brauereipferde wurden die sanften Riesen schließlich nicht mehr gebraucht. Sie waren, wie man heute zu sagen pflegt, "out". Mit katastrophalen Folgen, die Rasse wurde nicht mehr gezüchtet. Heute sind die Schwergewichte Dank des Engagements des Brücker Kaltblutzucht- und Sportvereins wieder gefragt und kommen viel im touristischen Bereich zum Einsatz.

"Wir verabschieden uns mit einer Träne im Knopfloch", gestand Thomas Haseloff und betonte, dass die Entscheidung jedoch getroffen werden musste. Grund dafür sind nicht allein die rund 6.000 Zuschauer weniger die im vergangenen Jahr die Veranstaltung in Brück besucht haben, sondern einige negative Erfahrungen. Nachdem im Jahr 2015 aufgrund einer Bombendrohung die Veranstaltung bereits unterbrochen werden musste, sahen sich die Veranstalter im vergangenen Jahr einer Verleumdungskampagne ausgesetzt. Tierschützer wollten erreichen, dass das Event aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen abgesagt wird. In dieser Folge blieben verunsicherte Zuschauer fern, blieben die Einnahmen aus dem Ticketverkauf hinter den Erwartungen zurück. Dem gegenüber steht jedoch jährlich ein hoher sechsstelliger Betrag, der für die Ausrichtung der Veranstaltung erforderlich ist. Dazu kommen stetig steigende Sicherheitsvorkehrungen. "Und wir werden auch langsam älter", so Detlev Seliger mit Blick auf den nur knapp 30 Mitglieder zählenden Verein. Ihnen zur Seite stehen jährlich zwar hunderte von freiwilligen Helfern, aber auch die werden älter.

Wie alles begann

Am 13. und 14. Juli 2002 begann die Erfolgsgeschichte der "Titanen der Rennbahn". Ab 2003 pilgern Pferdesportbegeisterte jeweils am letzten Juni-Wochenende nach Brück. Seit 2007 steht die Veranstaltung jeweils unter einem neuen Motto. Der Auftakt wurde mit einer "Hochzeitskutschengala" gemacht. Weitere Themen waren unter anderem "Feuerwehrgeschichte mit historischen Löschfahrzeugen", "Postkutschen", "Gestensaft und Pferdekraft" und sogar "Märchenhafte Titanen". Die diesjährige und gleichzeitig letzte Veranstaltung unter dem Motto "Die Titanen sagen Danke" findet vom 26. bis 28. Juni in der Brücker Lindenstraße statt.