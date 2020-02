Daniela Sannwald

Berlin Beim ersten Blick, den die Kamera auf die Frau richtet, sieht man, wie verletzt sie ist, und man ahnt auch, warum. Der Mann, der ihr gegenübersitzt, hat gerade mit ihr Schluss gemacht. Man sieht auch in sein Gesicht, ein bisschen Trotz ist darin, Unsicherheit, Überlegenheit, vielleicht auch Triumph? Genießt er die Macht, die er über die Frau hat, die jetzt doch noch einen Kaffee will, um das zähe letzte Treffen zu verlängern?

Die Anfangsszene von "Undine" ist von erschütternder Intensität, und diese Intensität wird über den ganzen Film gehalten. Es geht um eine oder vielleicht zwei Liebesgeschichten; toxische Beziehungen würde man wohl sagen, wenn die Liebe zu groß ist, um sie zu ertragen, wenn die Liebe erpresserisch wird, wenn sich die Beteiligten nicht jeden Tag neu und frei dafür entscheiden können, und natürlich, wenn eine mehr liebt als der andere.

Christian Petzold hat den Undine-Mythos von der Wassernymphe, die ihrem Geliebten den Tod bringt, wenn er sie verrät – das Paradebeispiel einer toxischen Beziehung – ins zeitgenössische Berlin und an einen Stausee in Nordrhein-Westfalen übertragen, wo ein Industrie-Taucher seinem Beruf nachgeht. Der ist Undines neue Liebe, in die sie sich stürzt, nachdem sie verlassen worden ist, und er entführt sie in seine Unterwasser-Welt, die doch eigentlich ihr Element sein sollte. Ist er vielleicht ebenfalls ein Verderber, der einer Geliebten, von der er sich verlassen glaubt, den Tod bringt?

Das Unterwasser-Sein ist eine schöne Metapher fürs Frisch-Verliebtsein, man taucht ja tatsächlich ab. Es ist dunkel da unten und geheimnisvoll, mitunter sieht man Dinge oder Wesen, an die man sich später, wenn man wieder an Land ist, nicht mehr erinnern kann.

Undine (Paula Beer) und Christoph (Franz Rogowski) stürzen sich in "Undine" aufeinander und können nicht mehr voneinander lassen. Ihre Gefühle sind gewaltig und überwältigend, die Spannung zwischen ihnen lässt immer wieder Glas splittern, und selbst als Zuschauerin hält man sie kaum aus.

Ausgerechnet Museumsführerin ist Undine; sie erzählt ihren Besuchergruppen immer wieder die Geschichte des Stadtschlosses und der auf Sumpfland gebauten Stadt Berlin. Und so ist der Film vielleicht auch eine Parabel auf das Leben in der Großstadt im Neoliberalismus, auf prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse – was bedeutet schon eine verschwundene Freelancerin oder Wohnungsnachbarin in einem Haus, das von Kurzzeitmietern geprägt ist? Wie friedlich und still ist dagegen die Welt unter Wasser, schwebende Pflanzen scheinen die Abgetauchten freundlich zu begrüßen, eine versunkene Stele bestätigt die Liebesbeziehung, die leise blubbernden Blasen, die von den Tauchermasken aufsteigen, sind wie Perlen, und dann und wann dringt ein Sonnenstrahl nach unten, der ein Wegweiser sein könnte, wenn man die Tiefe verlassen wollte. Aber die Tiefe birgt auch Monster – oder sind es nur Welse?

