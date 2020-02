BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 23-jähriger Mercedesfahrer verursachte am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr in der Steinstraße in Richtung Jacobstraße einen schweren Unfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Mann bei zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem parkenden VW.Er wurde beimAufprall über den Gehweg geschoben und prallte gegen eine Hauswand. Der Mercedes schleuderte über die Steinstraße weiter nach links und kollidierte dort auf dem Gehweg mit einer Straßenlaterne.

Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt und durch die Rettung in ein Krankenhaus verbracht. Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor. Der ei regelmäßiger Fahrbahn angepasst. Unbeteiligte Personen kamen nicht zu Schaden.

An dem Mercedes und dem VW entstanden hohe Sachschäden.Zudem wurden eine Bank und ein Metallabfalleimer beschädigt. Am Unfallort kamen die Rettung, Feuerwehr und Abschleppdienste zum Einsatz. Die Steinstraße wurde voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.