Eva Loth

Golzow/Wiesenburg Wenn schon kein Winter, dann wenigstens eine fünfte Jahreszeit. Im Hohen Fläming wird ausgiebig Karneval gefeiert. Und das nicht nur in Orten, in denen es Karnevalsvereine gibt.

Besonders Kinderfasching ist beliebt. Am vergangenen Sonnabend haben die "Schlossschänke zur Remise" und die Gemeinde Wiesenburg/Mark zu einem solchen in die Kunsthalle eingeladen. Und konnten sich über ein volles Haus freuen. Die Kunsthalle wurde von den Verantwortlichen liebevoll mit Luftballons und Girlanden geschmückt. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der ehemalige Jugendkoordinator Carsten Neumann mit Susanne und Matthias Rose von der Remise in Verbindung gesetzt, um den Fasching gemeinsam für die Kinder der Gemeinde zu organisieren. Nach seinem Weggang sprangen Katharina Menz und Kristin Naruhn in die Bresche und sorgten für einen turbulenten Nachmittag für die Jüngsten.

In Golzow dagegen stand eine Prunksitzung für die Erwachsen an. Obwohl auch dort natürlich die Jüngsten des Golzower Karnevalsklubs dabei waren. In Golzow gibt es ein Kinderprinzenpaar, Pauline l. und Friedhelm l., Ihre Hoheiten zogen gemeinsam mit dem Prinzenpaar der 47. Saison, Prinzessin Heike I. und Prinz Dirk I. ein und begrüßten die Gäste. Schirmherr der diesjährigen Saison ist Matthias Weise. Der Spruch des Abends lautete: "Oben klar und unten dicht, lieber Gott, mehr brauch ich nicht". Neben vielen Tanzeinlagen begeisterten vor allem die Büttenreden. Das Publikum hielt sich die Bäuche vor Lachen und forderte immer wieder Zugaben. Besonders in Erinnerung bleiben wird wohl den meisten Gästen Frau Müller mit einer perfekten Rezitation von Goethes "Zauberlehrling". Und nicht zuletzt die Putzfrau alias Prinzessin Heike, die aus dem Nähkästchen ihres fiktiven Ehelebens plauderte. Wer die Show in Golzow gesehen hat wird hoffen, dass der Schlachtruf "Golle Helau" noch lange erklingt. Immerhin ist es bis zum Goldjubiläum ja nicht mehr lange hin.