Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Dreieinhalb Jahre lag das Geschehen schon zurück, Anfang Februar nun wurden zwei Rathenower wegen schweren Raubes vom Landgericht Potsdam jeweils zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das teilte das Gericht auf Anfrage mit. Ein weiterer Angeklagter wurde freigesprochen. Die beiden Verurteilten haben Revision gegen das Urteil eingelegt, damit sind die Urteile noch nicht rechtskräftig.

Jonas B. und Kevin A. waren angeklagt, am Abend der Rathenower Kneipennacht 2016 in eine Wohnung in der Georgi-Dimitroff-Straße mit Waffen eingedrungen zu sein und damit den dort wohnenden Mann verletzt zu haben. Außerdem sollen Wertsachen mitgenommen worden sein. Der Staatsanwalt hatte für alle drei Angeklagten jeweils fünf Jahre Haft gefordert. So entschied nun auch das Gericht für A. und B.

B. hatte, wie in BRAWO bereits berichtet, das Eindringen in die Wohnung mit zwei weiteren, ungenannten Männern und die Körperverletzung gestanden. Die Benutzung eines Teleskopstocks und eines Messers hatte er aber bestritten, Bargeld oder ein Armband hätte er ebenfalls nicht mitgenommen. Dies sei auch nicht Teil eines angeblichen Tatplans gewesen. A. wiederum hatte in der Verhandlung geschwiegen. Das Motiv für den gewalttätigen Besuch sollen Treffen des Geschädigten mit B.s Ex-Freundin sowie ein abgetretener Außenspiegel gewesen sein. Den bisher unbestraften B., der jetzt eine Ausbildung macht, holt damit nach dreieinhalb Jahren eine Tat ein, die er als 19-Jähriger begangen hatte.