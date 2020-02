Im Theater herrschte beim Weiberfasching nicht nur am Donnerstagabend beste Stimmung, sondern aufgrund der großen Nachfrage auch am Freitagabend: Schunkeln und gute Laune waren angesagt. Natürlich in verrückten Kostümen. © Foto: Herrmann

Brandenburg an der Havel Überallfeierwütige und bestens gelaunte Weiber in den verrückten Kostümen: Die Weiberfastnacht des BKC war wie jedes Jahr ein absolutes Highlight der Saison – dieses Mal sogar im Doppelpack, denn im Theater herrschte nicht nur am Donnerstagabend beste Stimmung, sondern aufgrund der großen Nachfrage auch am Freitag.

Das Programm hatte noch gar nicht begonnen, da war beim Einlass im Foyer schon zu merken: Das wird eine Super-Sitzung. Im Saal feierten die Weiber dann eine stramme Sitzung mit vielen Akteuren auf der Bühne und reihenweise karnevalistischen Highlights.

Dazu zählte neben dem hauseigenen Männerballett auch die tanzwütigen Männer aus Pessin und Rathenow. "Wunder geschehen" – die Songs von Nena vorgetragen von Charleen Andert und Stine Grewatsch sorgten für eine besondere Atmosphäre. Glanzlichter setzten die Gardetänzerinnen und die Bollmanngarde. Als "Alte Hasen" im Karnevalstanz demonstrierten sie den Gardetanz 2.0. Dazwischen überzeugten die Ü15-Schautänzer und Aktiven der BKC Showtänzer.

Die Weiber hatten also allen Grund um sich zu feiern, und natürlich auch die Leistung der Aktiven auf der Bühne. Und für eine Karnevalssitzung sind dafür einige von Nöten: über 200 Vereinsmitglieder auf und hinter der Bühne waren beim abendfüllenden Programm eingebunden.

"Wir sind froh, dass wir nach einem kurzen Stillstand wieder viele neue Mitglieder gewinnen konnten um in der kommenden Jahren das Publikum wieder gut zu unterhalten. Dies ist uns in dieser Saison wohl bestens gelungen", erklärte die Finanzchefin des BKC Angela Schmidt. Der Beweis sind die fast immer vollen Säle bei den Veranstaltungen. "Die Besucherzahl ist konstant geblieben. Wie in den letzten Jahren hatten wir etwa 4000 Besucher", bilanzierte Schmidt.

Seit der Gründung des Vereins 1964 hat der Verein über 550 Veranstaltungen durchgeführt und rund 16.5000 Besucher unterhalten. Am Aschermittwoch ist nun zwar alles vorbei. Nach einer kurzen Pause startet dann aber schon die neue Saison für die 258 Mitglieder. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich unter www.bkc1964ev.de info="rteClosedtag" title=" " style="display: none;" src="/image/icon_closedtag_mini.gif">rmieren.

Alle Fotos vom BKC-Weiberfasching sind auf www-brawo.de zu finden.