René Wernitz

Havelland/Falkensee (MOZ) Der bisherige Parteivize Dominik Kaufner beerbt Leyla Bilge im Kreisvorstand der havelländischen AfD. Der 36-jährige Gymnasiallehrer ist neuer Vorsitzender. Die Vorstandswahlen erfolgten am Samstag in Falkensee.

Als Kaufners Stellvertreter agieren fortan Andreas Schill (60), Polizeibeamter im Ruhestand und AfD-Kreistagsabgeordneter, und der Automechaniker Achim Krüger. Sie stammen beide aus Falkensee. Ebenfalls aus der osthavelländischen Stadt kommt die Stenokontoristin Ingrid Krebs (68), die in ihrer Funktion als Schatzmeisterin bestätigt wurde. Der Informatiker Michael Grube (44), der die Fraktion der AfD in der Nauener Stadtverordnetenversammlung führt, ist nun Schriftführer. Der Maler und Lackierer Ralf Maasch (55), AfD-Ortsvorsitzender in Rathenow, und Buchhalterin Siegrid Krause (72) aus Schönwalde-Glien, sind zu Beisitzern gewählt worden.