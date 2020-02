MOZ

Beeskow Der Landesbetrieb Straßenwesen plant die Deckenerneuerung auf der B 246 zwischen Schneeberg und Beeskow. In der Ortsdurchfahrt Schneeberg werden die Asphaltdeckschicht und ein Durchlass in der Nähe des Bahnüberganges erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwischen Schneeberg und Krügersdorf sind alle Asphaltschichten und die Tragschicht auszutauschen.

Die Bauausführung wird aus Gründen des Arbeitsschutzes unter Vollsperrung der B 246 erfolgen, allerdings in Teilabschnitten. Laut Landesbetrieb ist eine Bauzeit von etwa dreieinhalb Monaten vorgesehen. Der Beginn ist in den Sommerferien geplant. Vier Wochen Bauzeit sind für den Abschnitt Bremsdorf und Dammendorf eingeplant. Der Abzweig nach Reudnitz in Krügersdorf wird halbseitig gebaut und ist somit während der gesamten Bauzeit befahrbar.

Die großräumige Umleitung beginnt in Grunow. Dort wird der Verkehr über die L 435 nach Weichensdorf und weiter über die L 43 nach Friedland und die B 168 zurück nach Beeskow geleitet.

Bahnstrecke gesperrt

Wegen der Erneuerung des Bahnhofs in Beeskow wird des weiteren zwischen 28. August bis 12. Oktober der Bahnstreckenabschnitt zwischen Lindenberg und Grunow gesperrt. Da der Straßenbau auch Arbeiten am Bahnübergang Schneeberg beinhaltet, kann die Sperrpause auch für den Straßenbau genutzt werden.