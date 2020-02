Erhard Herrmann

Lehnin "Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: […] eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen", steht im Alten Testament (Buch Koh 3,1.3). Die Aussage ist klar: Veränderung gehört zum Leben und muss gestaltet werden! Da sind Gotteshäuser, Gemeindehäuser und Denkmäler keine Ausnahme. Die Verantwortung für die Bewahrung und Nutzung der Gebäude stellt die Kirchengemeinden heute jedoch vor besondere Herausforderungen.

Zu diesem Thema tagte am vergangenen Wochenende deshalb der Ältestentag des Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg im Lothar-Kreissig-Haus. 98 Gemeinden bilden den Kirchenkreis, zu dem 170 Kirchen, 67 Pfarrhäuser und 111 Friedhöfe gehören. Das Problem: Die Gemeinden werden immer kleiner und zunehmend bleiben nicht nur einzelne Kirchenbänke leer. Kirchen verwaisen, weil niemand mehr zum Gottesdienst kommt. Noch zählt die Kirche 28.600 Gemeindemitglieder, etwa 550 verlassen die Einrichtung jedoch jährlich.

"Kirchengebäude wie auch Gemeindehäuser sind besondere Orte. Für viele heilige Orte", sagte Superintendent Thomas Wisch zur Eröffnung der Diskussionsrunde, die von Sabine Dahl moderiert wurde. Die evangelische Theologie macht grundsätzlich keinen Unterschied zwischen sakralen, geweihten und profanen Räumen. "Kirchen sind deshalb auch öffentliche Gebäude in einem weiteren Sinn. Sie erfüllen immer mehrere Funktionen, unbeschadet ihrer prinzipiellen und unmittelbaren Zweckbestimmung für Gottesdienst und Gebet. Sie können als Treffpunkte, Versammlungsorte, als Orte von Kunst und Kultur, überhaupt als Stätten lebendiger Begegnung dienen", bekräftigte Superintendent Wisch.

Doch auch nur genutzte Denkmale sind Denkmale mit Zukunft. "Deshalb ist es wichtig, den Erhaltungszustand der Gebäude regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern. Das spart für Kosten für die Zukunft", erklärte Dr. Georg Frank, Dezernatsleiter Praktische Denkmalpflege. Für viele Menschen sind Kirchen nicht nur wichtige Landmarken, sondern haben auch enormen Symbolwert.

Neuer oder wieder zur Verfügung stehender Raum bietet für die Ortsgemeinschaften neue Chancen. Bisher sind die Nutzungen wie monatliche Gottesdienste im Sommer, ein paar Konzerte, eine Ausstellung, Theateraufführungen oder Lesungen, viel zu wenig bzw. nichts "Neues" um die Kirche wieder lukrativ zu machen. "Die Perspektive der Kirche muss sich vom Hausherren zum Gastgeber ändern. Zudem muss genau in die Gemeinde hineingehört werden, was diese für die Zukunft dringend braucht oder will", resümierte der Theologe Dr. Clemens Bethge. Dazu benötigten alle Verantwortlichen wohl aber einen langen Atem und ein nötiges Gottvertrauen.