Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische AfD will künftig den Ausschuss zur Geheimdienstkontrolle leiten.

Die Fraktion brachte einen entsprechenden Antrag ein, der im Hauptausschuss des Landtages am Montag diskutiert wurde. Bislang stellte die stärkste Fraktion im Landtag, die SPD,den Vorsitzenden im Ausschuss. Der der AfD nahestehende Jurist Karl-Albrecht Schachtschneider erklärte, dass mit der neuen Regelung die Rechte der Opposition gestärkt würden und diese das größter Interesse an einer Kontrolle habe.

Gestritten wird auch über die Größe der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK). Die Regierungsfraktionen plädieren dafür, jeder der sechs Fraktionen einen Sitz zu geben (MOZ berichtete). Der oder die Vorsitzende hätte in Pattsituationen zwei Stimmen. Die AfD will die PKK, die bislang neun Mitglieder hatte, auf 11 erweitern. Dann würde sie drei Mitglieder stellen. Außerdem beantragt die AfD, dass die Fraktionen die Mitglieder in der PKK künftig selbst benennen und sie nicht länger vom Landtag gewählt werden müssen.

Die Regierungsfraktionen und die Linken wollen am hergebrachten System festhalten, bei dem die Möglichkeit bestehe, die Eignung für das sensible Gremium von einer Mehrheit der Abgeordneten bestätigen oder einen Kandidaten durchfallen zu lassen. Am Dienstag werden die Kandidaten für die PKK im Hauptausschuss angehört, im Laufe der Woche sollen die Mitglieder des Gremiums gewählt werden.

Die PKK ist das Gremium, das unter anderem darüber informiert wird, wie mit der brandenburgische Verfassungsschutz mit dem Verdachtsfall Junge Alternative und dem sogenannten Flügel innerhalb der AfD umgeht.