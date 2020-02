BRAWO

Fohrde Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Baum an der Bahnhofstraße in Fohrde in Brand. Die Feuerwehr versuchte den Brand zu löschen, konnte dies jedoch aufgrund der Witterung nicht, solange die anliegende Straße befahren wurde.

Die hinzu gerufene Polizei sperrte den Fahrweg für die Dauer der Löscharbeiten. Nachdem der Baum bis zum Stumpf heruntergebrannt und durch die Feuerwehr ordnungsgemäß abgetragen werden konnte, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000-3000 Euro.