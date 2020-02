BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Paar kam es am Samstagabend in der Wiener Straße in Hohenstücken. Ein Zeuge meldete, das eine männliche Person eine Frau von ihrem Fahrrad gezogen haben soll. Als die Beamten eintrafen, konnten sie eine 52-jährige Frau ukrainischer Herkunft und einen 45-jährigen Mann feststellen. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden ein Paar waren und eine Auseinandersetzung hatten. Der Beschuldigte habe seiner Frau an den Haaren gezogen und sie geschlagen. Die Frau blieb unverletzt. Der Beschuldigte schien stark alkoholisiert. Ein Atemalkohol-Test ergab 2,56 Promille. Er wurde durch die Beamten in zum Polizeigewahrsam verbracht und erhielt eine Strafanzeige.