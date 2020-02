René Wernitz

Potsdam (MOZ) Die auch für das Havelland zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Derzeit würden Unternehmer wieder vermehrt Post von einem unseriösen Anbieter eines Messeverzeichnisses erhalten, so IHK-Sprecher Toni Becker. Betroffen seien Unternehmen, die einen Stand bei einer Messe angemeldet haben. "Sie erhalten ein Formular für den Eintrag in ein Messeverzeichnis, das von einem Anbieter versendet wird, der wie aus dem Kleingedruckten erkennbar ist, seinen Sitz in Costa Rica hat. Viele fallen darauf herein, weil sie denken, es sei das offizielle Messeverzeichnis, was aber nicht der Fall ist", so Becker. Firmen, die solche Formulare erhalten, sollten es auf keinen Fall unterzeichnen.Nähere Informationen über Formularbetrug gibt es online auf www.ihk-potsdam.de.