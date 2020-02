Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Red Violet, Puppi la Bleu und Kateschen Bernd wurden durch die Deutsche Fernsehlotterie überrascht. Unternehmenssprecher Daniel Kroll überbrachte den Stinknormalen Superhelden in Rathenow eine Spende in Höhe von 3.000 Euro.

"Vor über einem Jahr sind wir auf die Stinknormalen Superhelden aufmerksam geworden", berichtete Kroll am Freitag. "Wir fördern jährlich mehrere 100 Projekte deutschlandweit und recherchieren ihre Geschichten." Die Deutsche Fernsehlotterie ist sozusagen eine Soziallotterie und Partner des Deutschen Engagementpreises, bei dem die Superhelden im Herbst 2018 im Publikumsvoting den vierten Platz belegten.

Im vergangenen Jahr stieß die Deutsche Fernsehlotterie eine Bewegung an: "#Du hast mein Wort". Mit dieser sollen die Gesellschaft gestärkt und Menschen näher zusammen gebracht werden. Via Posts konnten die Teilnehmer Versprechen abgeben. Für jedes Versprechen wurde ein Euro für Projekte gespendet. Mehr als 2.300 Versprechen wurden gegeben – nicht alle sind als Posts auf der Plattform https://duhastmeinwort.de/ nachlesbar. Von den Spenden aus der Bewegung profitieren drei Vereine: die Stinknormalen Superhelden, Mutmacher gegen Mobbing mit dem Verein "Das M steht für Mut e. V." sowie der Krebshilfeverein "Lebensdurst-Ich e. V.". Zum Abschluss wurden den Spenden nun übergeben.

Alle drei Vereine erfuhren durch die Bewegung eine deutschlandweite Bekanntheit. Die Vielfalt des Engagements sollte damit gezeigt werden. Vielfältig ist auch das Engagement der Rathenower. Hinlänglich bekannt sind die Superhelden für Müllsammel- und Aufräumaktionen. Sie wirken zudem im Stadtgarten auf dem Weinberg mit, initiieren Baumpflanzaktionen und sind in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes auch in der Umweltbildung aktiv. Mit ihrer Superheldenschule gehen sie an Schulen und Kitas und bringen diese Themen den Jüngsten der Gesellschaft spielerisch und mit viel Spaß näher. Zudem sind sie auch im Kampf gegen Krebs aktiv: unterstützen Typisierungsaktionen, beteiligen sich am KK3000-Lauf der Bürgerschule und waren beim zweiten Stundenschwimmen der Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung dabei. In der Obdachlosenhilfe machen sich die Kostümierten ebenso stark.

"Der Oberknaller!", freute sich der von den 3.000 Euro sichtlich überraschte Katetschen Bernd. "Das Geld investieren wir natürlich in die vielen Projekte wie unsere Superhelden-Schulen oder in den Stadtgarten."