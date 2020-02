Deiter Wetzel

Brandenburg Nachdem mit einer Schweigeminute an die Opfer des Anschlags in Hanau gedacht wurde, begann das erste Pflichtspiel der Rückrunde des FC Stahl Brandenburg gegen den FC Hennigsdorf sehr schleppend. Auf einen äußerst holprigen Rasen gegen den Tabellenvorletzten hatten die Gastgeber mehr Mühe als erwartet.

Kaum gelungene Kombinationen und in der ersten Hälfte und nur wenig Kampfgeist lähmte die Brandenburger. Folgerichtig gerieten sie in der 29. Minute durch Lucas Kreimeier in Rückstand, der mit einem platzierten Volleyschuss aus 18 Meter erfolgreich war. Fünf Minuten später hatte die Stahl-Elf zwar durch den französischen Neuzugang Allan Lambourdiere den Ausgleich, nach einer Ecke von Jonas Meyer, erzielt, aber alle weiteren Bemühungen gingen bis zur Halbzeit ins Leere.

Nach der Pause kam seitens der Platzherren mehr Kampf ins Spiel. Gute Kombinationen blieben auch weiterhin Mangelware und aufgrund des schlechten Rasenzustandes kaum möglich. Immerhin, die Märzke-Elf bemühte sich mehr Druck aufzubauen. Nach einem Angriff über die rechte Ecke in der 60. Minute fälschte der Hennigsdorfer Alexander Schade den Ball unglücklich ins eigene Tor zur 2:1-Führung für die Brandenburger ab.

Wer nun dachte, die Gastgeber würde jetzt souverän das Spiel zu Ende bringen, sah sich getäuscht. Bis auf wenige Ausnahmen verteidige der FC Stahl das Ergebnis ohne selbst Akzente zu setzen.

Allerdings fiel den Gästen auch nicht viel ein , denn bis auf einen 20-Meter-Freistoß aus der 68. Minute und einer Chance aus der 88. Minute gab es kaum sehenswertes. Der FC Stahl begeisterte die Fans auch nicht durchgehend, da die wenigen Einschussmöglichkeiten alle vergeben wurden. So zum Beispiel Daniel Schimpf in der 77. Minute nach einer Ecke, ein Kopfball Alexander Tarnows aus der 88. Minute, der über das Tor ging, sowie Mudai Watanabe nach einer Vorlage von Lukas Hehne in der letzten Minute. Insgesamt ein glücklicher Sieg in einem schwachen Ligaspiel.

Um am kommenden Sonnabend (29. Februar) beim FK Hansa Wittstock zu bestehen, bedarf es einer deutliche Leistungssteigerung notwendig.