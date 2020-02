Bärbel Kraemer

Niemegk Ehre wem Ehre gebührt. Verdiente Feuerwehrleute aus dem Amt Niemegk wurden am Freitagabend im Niemegker Kulturhaus für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Die "Medaille für treue Dienste" wurde an insgesamt 59 Frauen und Männer verliehen. Weitere Kameraden wurden im Rahmen der Festveranstaltung befördert.

Niemegks Amtswehrführer Tino Bastian, Amtsdirektor Thomas Hemmerling und die Vorsitzende des Amtsausschusses, Karin Commichau, nutzten die Gelegenheit, den anwesenden Feuerwehrfrauen und Männern ihren Respekt zu zollen.

"Dieser Abend ist unser Dank für ihr Ehrenamt, für ihre Bereitschaft an 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche Leben zu retten und Gesundheit zu wahren", so Hemmerling. Karin Commichau wiederum sagte: "Es ist ehrenhaft, was in vielen freiwilligen Stunden von ihnen geleistet wird". Tino Bastian erinnerte bei der Gelegenheit aber auch daran, dass das Ehrenamt am Rande des Leistbaren steht. Unzählige Verwaltungsaufgaben und immer komplexere Anforderungen an die Einsatz- und Führungskräfte lassen die Bürokratie immer weiter wachsen. Dadurch wird das Ehrenamt - das Hobby - zusehends unattraktiv.

Neben ihnen nahmen mehrere Bürgermeister aus dem Amt Niemegk, Kreisbrandmeister Jens Heinze, der Stadtwehrführer von Treuenbrietzen Olaf Fetz und sein Kollege Ingo Kühne aus Coswig sowie Vertreter der Ortsgruppe Bad Belzig des Technischen Hilfswerks an der Auszeichnungsveranstaltung teil. Alle Redner machten deutlich, dass sich die aktiven Feuerwehrleute als auch die Feuerwehrjubilare die Auszeichnungen redlich verdient haben, weil sie sich über Jahrzehnte für das Gemeinwohl engagieren und engagierten.

Die Medaille für treue Dienste in Kupfer (10 Jahre) erhielten Dirk Schick (Garrey-Zixdorf), Sybille Reibar (Marzehns) und Michael Leetz (Schlalach).

Die Medaille für treue Dienste in Bronze (20 Jahre) erhielten Wilfried Schulze, Jan-Rainer Winkelhaus, Marian Zobel (Dahnsdorf), Daniel Abel, Carsten Bergholz, Mario Heise, Nico Wieland, Peter Wieland (Garrey-Zixdorf), Mario Geserick, Tobias Stahlberg (Haseloff), Fred Vogel, Heike Vogel (Hohenwerbig), Christian Hoffmann, Rene Kornut (Lühnsdorf-Buchholz), Heiko Aust, Heike Gassner-Schäl, Sylke Hinze, Regina Jänicke, Ruth Lühnsdorf, Katja Schulze (Marzehns), Christina Juling (Niederwerbig-Grabow), Toni Grund, Sascha Nagel (Niemegk), Ronny Kamischke (Rädigke), Tobias Bausamer, Carsten Kaiser, Axel Kuhn und Matthias Leetz (Schlalach).

Die Medaille für treue Dienste in Silber (30 Jahre) erhielten Andreas Grünthal (Garrey-Zixdorf) und Andreas Kirchholf (Neuendorf).

Die Medaille für treue Dienste in Gold (40 Jahre) erhielten Ingolf Born (Lühnsdorf-Buchholz), Frank Brachwitz, Bernd Hinze, Herbert Karius, Matthias Räbiger, Harry Sauerbier, Bernd Schonert, (Marzehns) Wolfgang Block, Jürgen Paul (Mörz), Frank Bischoff (Neuendorf) und Bernd Moritz (Rädigke).

Die Medaille für treue Dienste, Sonderstufe in Gold (50 Jahre) erhielten Martin König, Bernd-Roderich Thiele (Lühnsdorf-Buchholz), Dieter Löser (Marzehns), Ingeburg Arndt, Rita Jacob, Christa Schulze, Ruth Schulze, Helmut Sperfeld (Raben) und Detlef Bergholz (Rädigke).

Die Medaille für treue Dienste, Sonderstufe in Gold (60 Jahre) erhielten Fritz Moritz (Lühnsdorf-Buchholz), Günther Heß, Fritz Kraft (Marzehns) und Helmut Bickert (Schlalach).

Die Medaille für treue Dienste, Sonderstufe in Gold (70 Jahre) erhielten Günther Paul (Mörz) und Werner Senst (Lühnsdorf-Buchholz).