Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) "The Power of Love" - das waren noch Zeiten. Da waren Huey Lewis and the News in aller Munde. Schließlich gelangte der Musiker mit seiner Band und dem Filmsong zu "Back to the Future" zu Weltruhm.

Überhaupt waren die mittigen 1980-er die beste Zeit für die Combo, die noch einige andere Tracks in den Charts platzieren konnte, denken wir nur an "Hip to Be Square". Vergessen sollte man allerdings nicht, dass der Amerikaner auf eine mehr als 40-jährige Karriere zurückblicken kann. Doch neues Material auf Tonträgern sucht man mittlerweile vergebens. 2001 ist das letzte Album erschienen, was aber nicht mit Untätigkeit gleichzusetzen wäre. Zum einen war Lewis immer mal wieder in Filmrollen zu erleben. Und dann tourte er ausgiebig. Dabei mischte der gebürtige New Yorker immer wieder neue Songs unter die Setlist, um so deren Wirkung zu testen.

Am Ende dieses Prozesses steht nun "Weather", das ausgerechnet am Valentinstag erschienen ist. "The Power of Love" lässt grüßen. Der Vergleich passt um so mehr, als dass Lewis mit seinen News tatsächlich wieder in die 80-er zurückkehrte. Er kommt mit einer gekonnten Mischung aus Rock, Soul und Blues, wagt sich gar ein wenig in Richtung Country. Und da sich die sieben Tracks ohnehin in keine Schublade packen lassen, darf man auch noch Funk und Pop verorten. Dazu wurde bei der Einspielung in den eigenen Studios auf großes Orchester gesetzt, hat also reichlich Musiker über die The-News-Besatzung hinaus antreten lassen. Und das hört man.

Wenn Huey Lewis, dann 80-iger, dann Vinyl. Die warme Tonfarbe des Sounds lässt das üppige Instrumenten-Gemisch schön harmonisch klingen, geht nie ganz tief in den Keller, weiß aber durchaus auch mit spitzen Höhen zu erfreuen. Und mittendrin Mr. Lewis, dessen Stimme nicht gealtert scheint. Nein, er haut kein zweites "Power of Love" raus. Aber die Mischung ist abwechslungsreich und hört sich locker weg, auch wegen der Kürze. Womit wir bei der schlechten Nachricht wären. Denn das Comeback-Album könnte zugleich das letzte sein. Bei dessen Produktion wurde bei Lewis eine Gehörkrankheit festgestellt, Hörverlust nicht ausgeschlossen.

Huey Lewis and the News: Weather; BMG