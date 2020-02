Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) rief auch in diesem Jahr wieder die Abi-Jahrgänge der Region auf, Videos zu drehen und damit ihre Abi-Kasse aufzubessern. Unter dem Motto "AbiHeroes – seid die Helden Eures Jahrgangs" wurden insgesamt 31 Beiträge eingereicht, darunter auch von zahlreichen weiterführenden Schulen des Havellandes. Es machen mit das Goethe-Gymnasium und der Da-Vinci-Campus aus Nauen, das Lise-Meitner-Gymnasium, das Vicco-von-Bülow-Gymnasium und die Kant-Gesamtschule aus Falkensee sowie das Marie-Curie-Gymnasium aus Dallgow. Aus Rathenow sind das Jahn-Gymnasium und die Bürgel-Gesamtschule vertreten.

Die maximal vierminütigen Videoclips konnten das Thema völlig frei interpretieren. Das Voting zum kreativsten Video startete am heutigen Montag auf YouTube. Das Video mit den meisten Likes bringt der Schule 1.500 Euro für den Abiball, der zweite Platz ist mit 1.000 Euro und der dritte mit 500 Euro dotiert. Auch alle anderen Videos gehen nicht leer aus. Jeder, der sich beteiligte, erhält allein dafür 200 Euro für die Abi-Kasse.

Bis zum 8. März kann jeder sein Like für die Videos auf dem MBS-YouTube-Kanal abgeben. Zusätzlich bildet sich auch eine Jury der MBS ihre Meinung. Beide Votings fließen in das Endergebnis im Verhältnis 50:50 ein. Die Gewinner werden am 17. März bekanntgegeben.