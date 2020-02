MOZ

Eberswalde Am frühen Montagmorgen hielten Polizisten in der Fritz-Weineck-Straße einen Mercedes Vito zu einer Kontrolle an.

Im Fahrzeug entdeckten sie dann zwölf Personen, die allesamt osteuropäischer Herkunft waren und keine gültigen Visa vorweisen konnten. Zudem war das Fahrzeug bereits zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Die zuständige Ausländerbehörde wird sich den Sachverhalt nun noch einmal genau besehen.