Hangelsberg (MOZ) Der Besitzer eines Mercedes Sprinter staunte nicht schlecht, als er sein Fahrzeug am Freitagmittag auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Hangelsberg stehen sah und darin einen schlafenden Mann vorfand. Er informierte umgehend die Polizei. Die Beamten weckten den 47-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Sie stellten darüber hinaus fest, dass die Originalkennzeichen im rund 50.000 Euro teuren Fahrzeug lagen und falsche Kennzeichentafeln am Auto angebracht waren.

Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, hat ein Richter am Amtsgericht Frankfurt (Oder) am Sonnabend Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mercedes Sprinter war in der Nacht zum Freitag in Fangschleuse gestohlen worden. Unbekannte hatten sich zuvor Zugang zu dem Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße verschafft, wo der Transporter abgestellt war.