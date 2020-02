MOZ

Leißnitz Gleich zwei Besitzer von Eigenheimen bemerkten in den frühen Morgenstunden vom Montag Spuren, die darauf schließen ließen, dass Unbekannte versucht hatten, gewaltsam in ihre Häuser in Leißnitz und der Spreestraße einzudringen. In beiden Fällen misslang dieses aber. Trotzdem entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 500 Euro.