MOZ

Beeskow (MOZ) Die Polizei erhielt am Sonntag Kenntnis von einem Diebstahl in der Gartenstraße. Unbekannte hatten demnach in Beeskow einen Kleintransporter Fiat gestohlen und einen Schaden von ca. 15.000 Euro hinterlassen.

Die Polizeibeamten haben die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.