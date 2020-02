Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Schreck sitzt Iryna Fromman auch Tage später noch in den Knochen: "Ich schaute am Sonnabendmorgen aus dem Fenster und sah die großen Flammen über dem Dach unserer Pension. Um Gottes Willen, unsere Gäste!, dachte ich, doch dann löschte die Feuerwehr den Brand", berichtete die Geschäftsführerin der Pension Zur Alten Stadtmauer. In Brand geraten ist der Bungalow in den frühen Morgenstunden des Sonnabends. Offiziell wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Ein Anrufer alarmierte die Feuerwehr. Stadtbrandmeister Uwe Schmidt berichtet darüber auf der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Strausberg: "Mit zwei C-Strahlrohren und mehreren Trupps unter schweren Atemschutz wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Ein Übergreifen auf angrenzende und benachbarte Gebäude konnte verhindert werden." Darüber ist Iryna Frommann besonders froh, den zwei Meter neben dem Bungalow steht die Pension: "Ich möchte mich deshalb auch auf diesem Wege noch einmal herzlich bei den Einsatzkräften der Feuerwehr bedanken: Ihr habt das großartig gemacht!"

Brandstiftung wird auch in einem ganz aktuellen Fall vermutet: In der Nacht zum Montag, um 1.50 Uhr, mussten die Feuerwehrleute zum Bürgergarten des Quartiersmanagements Hegermühle, Am Annatal, ausrücken. Dort hatten die Polizeibeamten, die zuerst eintrafen, das Feier mit Handfeuerlöschern gelöscht.