MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Unbekannte haben am Wochenende die Scheibe eines Sprinters in Bad Freienwalde eingeschlagen und einen Laptop gestohlen.

Am vergangenen Freitag stellte der Fahrer eines Mercedes Sprinter das Firmenfahrzeug in der Fischerstraße in Bad Freienwalde ab.

Als er am Montagmorgen zu dem Fahrzeug kam, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und es fehlte ein Laptop. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro