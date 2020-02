Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der Fressnapf-Markt in Neuruppin ist wahrscheinlich vorsätzlich angezündet worden. Wie Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage sagte, sind bei der kriminaltechnischen Untersuchung Hinweise gefunden worden, die auf eine Brandstiftung hindeuten. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Die ersten Meldungen zum Feuer waren heute Morgen gegen 5 Uhr bei bei Polizei und Rettungskräften eingegangen. Der Markt für Tierbedarf stand zu dem Zeitpunkt bereits in Flammen. Die Neuruppiner Feuerwehr und die Wehren aus den Ortsteilen waren mit über 70 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz und bekämpften bis in den Vormittag hinein das Feuer. Der Fressnapf-Markt brannte herunter, das Dach stürzte ein. Durch den Löscheinsatz mussten die angrenzenden Straßen gesperrt werden, darunter auch die Bundesstraße 167. Gegen 10.30 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.