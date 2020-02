Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Auf der Eigenen Scholle kam es am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zum Brand einer Garage. Ein Nachbar bemerkte Qualm, der aus der Garage im Birkenweg drang und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Ein Übergreifen des Feuers, auf das naheliegenden Wohnhaus konntedadurch verhindert verhindert werden. Die Garage wurde jedoch so stakt beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar ist. Personen wurden nicht verletzt.

Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Sachschaden wurde auf über 20.000 Euro geschätzt.