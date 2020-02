René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Polizei sucht einen Mann, der Samstagabend zwei Frauen belästigt und verletzt hat. Herbei geeilte Rathenower sorgten dafür, dass der Täter in Richtung Curlandstraße flüchtete.

Laut Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin waren die 24-jährige und die 42-jährige Frau gegen 19.50 Uhr in der Großen Hagenstraße zu Fuß unterwegs, als sie - nach eigenen Angaben - von hinten an der Schulter angefasst und umarmt worden sein sollen. Die Frauen hätten sich gewehrt und losgerissen, der etwa 1,75 Meter große Mann mit schwarzem Vollbart soll ihnen nachgeeilt sein und die 24-Jährige zu Boden gerissen haben, wobei sie auf den Rücken fiel. Während der Tat soll der Mann die 24-Jährige mehrfach unsittlich berührt haben. "Erst als die 42-Jährige durch lautes Rufen und Klingeln an mehreren Haustüren in der Nähe Hilfe geholt hatte – zwei Männer reagierten darauf und gingen auf den Unbekannten zu - ließ der Täter doch von der Frau ab und flüchtete", so Wagner-Leppin.

Der Täter, ein Mann mit heller Hautfarbe, trug schwarze Kleidung mit Kapuze auf dem Kopf. Die Sprache haben die Frauen nicht erkannt. Sie begaben sich zum Polizeirevier in Rathenow. Dort wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung in Verbindung mit tätlichem Angriff und sexueller Belästigung aufgenommen. Wer den Mann sah und Hinweise geben kann, melde sich unter 03322/2750.