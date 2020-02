Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die andauernden Ruhestörungen durch Jugendliche in den Abend- und Nachtstunden werden in Oranienburg nun auch zum politischen Thema. Nach den Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Hoteliers vor einer Woche am Bollwerk und dem Radau am Freitagabend am Lehnitzsee forderte die Oranienburger SPD am Montag Konsequenzen. "Wenn sich Menschen von Ruhestörung und Randale beängstigt fühlen, müssen Lösungen gefunden werden. Wir fordern schon lange, dass das Ordnungsamt der Stadt mehr Personal bekommt und dadurch in die Lage versetzt wird, auch Freitag- und Samstagabend, am besten gemeinsam mit der Polizei, auf Streife zu gehen", erklärte die SPD-Ortsvorsitzende Marei John-Ohnesorg am Montag.

Anwohner der Badestelle am Lehnitzsee hatten am Sonnabend Hilfe von der Stadt gefordert. Auf dem Spielplatz hatten sich am Abend zuvor Dutzende Jugendliche versammelt, durchs Megafon gebrüllt, Feuerwerk und Böller gezündet und mit Laserpointern in Wohnungen geleuchtet, wie Betroffene berichteten. Die Polizei sprach rund 50 Platzverweise aus und meldete am Sonnabend ebenfalls Gesprächsbedarf mit der Stadt an.

Oranienburgs Sozial- und Ordnungsdezernentin Stefanie Rose (Linke) nahm den Faden am Montag auf. "Wir sind uns der Probleme in Oranienburg bewusst und interessiert an Gesprächen mit der Polizei und den Bürgern", sagte sie am dieser Zeitung. Eine mögliche kurzfristige Option könnten gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt an den neuralgischen Orten sein. "Darüber sollten wir sprechen. Es geht aber auch um Prävention. Da müssen wir an verschiedenen Stellschrauben drehen. Das ist mit der Forderung nach einem weiteren Treffpunkt allein nicht getan", so die Dezernentin. Die von der SPD postulierte Forderung nach mehr Personal für das Ordnungsamt gab die Dezernentin am Montag an die Politik zurück: "Da wird zwar immer mal wieder drüber gesprochen. Entsprechende Anträge der Fraktionen zum Stellenplan sind mir aber bislang nicht bekannt." Der SPD-Stadtverordnete Björn Lüttmann forderte eine Aussprache der Betroffenen mit Polizei undStadtverwaltung "möglichst vor Beginn der schönen Jahreszei".

Marei John-Ohnesorg sagte, es sei wichtig, "dass junge Menschen sich ausleben und auch mal kräftig feiern können. Wenn solche Angebote privat, zum Beispiel als Bars und Diskotheken, nicht entstehen, sollten hier dem Jugendcafé weitere Angebote folgen." Zuletzt hatten unter anderem die Escobar im Filmpalast und die "Alte Fleischerei" an der Rungestraße als Anlaufstelle für Nachtschärmer geschlossen. Die Sozialdemokraten forderten deshalb auch, das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen.