Gitta Dietrich

Berlin Irgendwo liegt sie noch, die ausgetrocknete Berlinale-Wimperntusche und auch die Filmfest-Brotdose fristet unbenutzt in der hintersten Küchenschrank-Ecke ihr unglückliches Dasein. So ist das mit solchen Sachen, man will alles haben, wo Berlinale draufsteht – T-Shirts, Mützen, Feuerzeuge, Kugelschreiber und unendlich mehr, um es dann unbeachtet "verwittern" zu lassen. Jedes Jahr steht der geübte Festivalgänger mit großen Augen vor dem Gabentisch am Merchandise-Stand, voller Spannung wird dabei die offizielle Berlinale-Tasche erwartet. Zur 70. Jubiläumsausgabe wird man, leider wie so oft in den vergangenen Jahren, enttäuscht. Ein grau-schwarzes Beutelchen ist verblieben, wo früher robuste Rucksäcke und knallige Umhängetaschen zum Kauf reizten. Aber nicht so schlimm, dann schaffen es andere hochpreisige Kleinigkeiten in den Einkaufsbeutel. Dieses Mal habe ich mir bereits eine überdimensionale silberne Kosmetiktasche und einen tiefroten Lippenstift gesichert – beides werde ich sicher bei der Brotdose verwahren!