Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Am späten Samstagabend kontrollierten Streifenpolizisten einen BMW-Fahrer in Dallgow-Döberitz. Während der Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest beim Fahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, bestätigte den Verdacht mit 0,14 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest wurde anschließend in der PI Havelland in Falkensee durchgeführt mit dem Ergebnis 0,07 mg/l. Dem Betroffenen erwarten ein Bußgeldverfahren mit kostenpflichtigem Bescheid, zusätzlich eine kostenpflichtige Nachschulung sowie die Verlängerung der Probezeit.