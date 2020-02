Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die T-Shirts und Plakate waren in den vergangenen Tagen in vielen Neuruppiner Schaufenstern zu sehen: schwarzer Hintergrund, darauf ganz schlicht "#neuruppinfeiert" und das Datum 29. Februar. An diesem Tag findet zum ersten Mal eine Regional- und Verkaufsmesse in der Pfarrkirche statt. Dafür tun sich etliche Händler und Institutionen aus der Fontanestadt zusammen, um den Ruppinern Vorschläge fürs nächste große Fest zu bieten.

Die Idee zur Messe entstand laut Carlo Focke vom Modehaus Bruns in großer Runde unter den Händlern. "Wir haben festgestellt, dass es ein großer Markt geworden ist, sich schick anzuziehen und zu feiern", so Focke. Beim Abiball müssen es mittlerweile Ballkleid und Anzug sein. Und bei einer Hochzeit will nicht nur das Hochzeitspaar möglichst schön aussehen. Auch die Gäste putzen sich heraus. Alles für eine solche und ähnliche Veranstaltungen einmal geballt zu präsentieren – das ist das Ziel der Regionalmesse.

Mode allein reicht nicht

"Nur Mode zu zeigen, könnte aber auch langweilig sein", so Focke. "Und zur Jugendweihe gibt es für viele ja das erste Smartphone, das erste Konto oder die erste Versicherung." Daher werden auch diese Sparten bei der Regional- und Verkaufsmesse bedient. Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, ein großer Unterstützer des Formats, wird beispielsweise mit einem Stand vertreten sein und unterhaltsame Aktionen anbieten, kündigt Carlo Focke an. Was braucht so ein Fest noch? Ein Catering, Dekoration, den Friseur, die Kosmetikerin und vielleicht auch noch den Reiseveranstalter – auch all das wird es auf der Messe geben.

Focke und seinen Mitstreitern von der Händlergemeinschaft "Wir die Innenstadt", wo die Fäden zusammenlaufen, war es wichtig, dass die Anbieter wirklich aus der Region stammen. "Wir haben die Gemeinschaft mit den anderen Händlern gesucht", sagt Birgit Schröder von "Eigensinn". Der rote Faden der Messe wird schon der bevorstehende Abiball für viele Schüler sein. Aber auch andere Feste werden abgedeckt. Die Resonanz im Vorfeld ist positiv, vor allem bei der jungen Zielgruppe: "Viele sagen: Endlich gibt es mal etwas für uns", sagt Carlo Focke. In dieser Woche wird es Werbeaktionen für die Messe im Schinkelgymnasium, im Evangelischen Gymnasium und im Oberstufenzentrum geben. Schüler werden die schwarzen Shirts tragen, die auf die Premiere hinweisen. Am Sonnabend selbst sind die künftigen Abiturienten ebenfalls eingebunden: Sie nehmen als "lebende Puppen" an einer Festtafel auf der Bühne Platz. "Das ist ein kleiner Wettkampf", sagt Carlo Focke. Die Gruppe, die dieses Schauspiel am besten meistert, gewinnt.

Heiße Phase seit November

27 Partner sind insgesamt bei der Messe versammelt. Auch der Humanistische Verein und die Industrie- und Handelskammer haben einen Stand. "Schließlich gehen die Schüler ja ins Berufsleben", sagt Ingo Becker von "La Strada". Seit dem Sommer 2019 wird an der Messe gearbeitet. Seit November geht das Projekt in die heiße Phase. Und am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr wird es in der Pfarrkirche ernst. Der Eintritt zur Messe ist für alle frei.

Ob es eine Wiederholung der Veranstaltung im Jahr 2021 geben wird, muss sich anschließend zeigen. "Wir schauen, wie die Messe angenommen wird, wie Schüler, Studenten und andere Gäste sie empfinden", sagt Carlo Focke. Und auch die Händler müssten im Anschluss erst einmal eine Bilanz ziehen. Im März oder April dieses Jahres wird dann entschieden, ob es eine zweite Neuruppiner Regional- und Verkaufsmesse geben wird.