Streit an Bushaltestelle

HGA

Velten (MOZ) Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche sind am Montagmorgen bei einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in der Veltener Bahnstraße verletzt worden.

Nach Polizeiangaben waren die beiden kurz nach 7 Uhr mit einem 22-jährigen Mann in Streit geraten, der ein Messer in der Hand hielt. Bei den anschließenden Handgreiflichkeiten wurden die Jugendlichen mit dem Messer verletzt. Sie flüchteten in ein Wohnhaus und wurden später im Krankenhaus behandelt.

Der 22-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen,das Messer durch die Polizei sichergestellt. Der Mann stand laut Polizei offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.