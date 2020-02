MOZ

Neuruppin Das Aktionsbündnis "Neuruppin bleibt bunt" hatte für den späten Montagnachmittag zum Gedenken an die Opfer des Attentats in Hanau aufgerufen.

In der hessischen Stadt hatte ein Mann am 19. Februar zehn Menschen und sich selbst erschossen. Mehr als 100 Ruppiner drückten auf dem Schulplatz ihre Solidarität mit den Opfern und deren Familien aus. Zu Beginn wurden die Namen der Erschossenen verlesen. Es folgte eine Schweigeminute. Am offenen Mikrofon konnten sich anschließend Besucher zu Wort melden.