DPA

Doha (dpa) Tennisprofi Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Doha ihr Auftaktspiel verloren. Die Bad Oldesloerin unterlag der Griechin Maria Sakkari 4:6, 3:6 und schied so in der ersten Runde aus.

Die Hoffnungen liegen nun auf Laura Siegemund. Die 31-Jährige setzte sich bereits am Vortag gegen die Kasachin Jaroslawa Schwedowa den Einzug in Runde zwei. Dort trifft sie nun auf die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien heraus.