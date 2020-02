GZ

Gransee (MOZ) In eine Gaststätte sind Unbekannte in der zu Sonntag an der Templiner Straße in Gransee eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Mitternacht und 8.15 Uhr am Morgen. Die Täter seien durch die hintere Eingangstür ins Lokal gelangt. Die Tür wurde dabei beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Bargeld aus einem Spielautomaten, einer Kasse und einem Sparschwein. Auch die Tür zu einer über der Gaststätte liegenden Wohnung wurde aufgebrochen und dort Bargeld aus einem Glas gestohlen.

Der Sachschaden wurde am Montag von der Polizei mit rund 1 000 Euro angegeben. Die Kripo ermittelt.