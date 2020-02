red

Bad Belzig Den zahnärztlichen Notdienst übernimmt am kommenden Wochenende, von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, die Praxis Drs. R. & F. W. Rottstock in der Bäckerstraße 15 in Treuenbrietzen, Telefonnummer 033748/15450.