Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Eine Couch fürs Kinderzimmer, Betten, Schränke und ein neuer Kühlschrank – all diese Dinge brachten Frankfurter Spender und die Stadt in den Pflaumenweg. Erkundigten sich viele Frankfurter über soziale Medien, was Sabrina Herden und ihre vier Kinder benötigten, boten auch MOZ-Leser nach dem Brand in der Luisenstraße ihre Hilfe und Sach-Spenden an: Schreibtisch, PC-Tisch, Sessel oder Geschirr. "Ich bin zutiefst gerührt, über die viele Hilfe und die Geschenke", sagte Sabrina Herden. Sie und ihre vier Kinder bräuchten nun erstmal keine weiteren Sachen.

Das sah nach dem Brand im Hausflur der Luisenstraße, der die Wohnung von Sabrina Herden unbewohnbar machte, anders aus. Nur mit der Kleidung am Leib standen sie und ihre vier Kinder letzte Woche in der Ersatz-Bleibe im Pflaumenweg. Als sie die MOZ am Mittwoch besuchte, war ihr erster Satz: "Eigentlich will ich hier überhaupt nicht einziehen." Ein alter Herd stand in der Übergangs-Wohnung – ansonsten keine Möbel, Kleidung oder Spielzeug für die Kinder.

Doch seit dem Wochenende brummt der Kühlschrank in der Küche und den Schimmelfleck beseitigt in den nächsten Tagen ein Mitarbeiter der Wohnungswirtschaft (Wowi). Es gehe also wieder bergauf. "Ich muss erstmal alles verdauen, die Ereignisse sacken lassen", so Herden. Momente wie vor ein paar Tagen, als eine ältere Nachbarin Bettwäsche, Handtücher und selbstgemachte Marmelade vorbeibrachte, heitern sie auf.