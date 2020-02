René Matschkowiak

Müllrose (MOZ) Es war wirklich ein gran­dioser Abschluss, den der Müllroser Carnevals-Club (MCC) in der am Aschermittwoch ablaufenden Karnevalssaison gefeiert hat.

Der alte Forstsaal war auch am Sonnabend bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung konnte nicht besser sein. Die Originale Heinz und Ralf nahmen ihr Städtchen auf die Schippe, verteilten aber auch Kopfnüsse an die Verwaltung. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Bahnhofstraße war genauso Thema wie der ausscheidende Amtsdirektor. "In unserem Elferrrat haben jedenfalls alle einen Führerschein", erklärten Heinz und Ralf unter dem Applaus der Zuschauer.

"Der MCC lädt ein zum Faschingsglück und bringt euch die Helden der Kindheit zurück", lautete das Motto der diesjährigen Sause und es wurde wirklich sensationell. Nicht mal das Fernsehen hatte es einst geschafft, Pittiplatsch, Fred Feuerstein und Heidi zusammen auf eine Bühne zu bringen. Dem MCC aber ist das gelungen. Frenetisch wurden die Stars der früheren Jahre gefeiert. Großer Jubel dann auch, als der Joker die Bühne enterte – fast schon theaterwürdig war die Vorstellung der Tänzerinnen mit der Filmgestalt inszeniert.

Ein wenig traurig war das Prinzenpaar Julia Haase und Fabian Friedrich. Prinz Fabian war wahrscheinlich der erste gebürtige Rheinländer, der den MCC adelte. Allerdings war bei der letzten Abendveranstaltung seine Stimme weg, wie er mit einem Lachen gestand Julia Haase indes fand die passenden Worte, vor allem des Dankes. "Wir wurden wirklich toll aufgenommen, obwohl wir nicht ständig in Müllrose wohnen", so die beiden Potsdamer. "Die Zeit ging wirklich viel zu schnell vorbei", schaut die Prinzessin zurück.

Prinz muss stumm bleiben

Viel zu tun hatten beide freilich noch am letzten Faschingswochenende, schließlich gab es für jeden Mitwirkenden der Gala und des Seniorenfaschings am Sonntag einen Orden und ein Küsschen vom Prinzenpaar. "Wir werden auch zukünftig beim Fasching in Müllrose dabei sein", so die Ankündigung der beiden. Jubel im Saal gab es dann wieder beim Damenballett und natürlich zum Abschluss, als das Männerballett um Zugaben gebeten wurde.

Kein echtes Feuer gab es im Forstsaal zu löschen, als die Feuerwehr einrückte. Vielmehr zeigten sich die Herren nicht komplett bekleidet, was besonders bei den weiblichen Zuschauern für Entzücken sorgte. Müllroses Bürgermeister Thomas Kühl muss nun die nächsten fast neun Monate allein regieren, bis er wieder Unterstützung vom MCC erhält.