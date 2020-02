Warm und gut behütet wurde das Prinzenpaar Angela und Fabian Schünemann standesgemäß in der Pferdekutsche gefahren. © Foto: Oliver Voigt

Den längsten Wagen hatte die Gartzer Carnevalsgesellschaft für sich vereinnahmt und führte den Tross durch die Oderstadt mit an. Mit Keschern reichten sie Besuchern Kamellen oder grüßten rufend und winkend das wartende Volk. © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Gartz (MOZ) Mit dem traditionellen Rosenmontagsumzug endete die Karnevalszeit in der uckermärkischen Faschingshochburg Gartz. Mit geschmückten Wagen zogen Vereine, Unternehmen und Privatleute aus Gartz und Umgebung durch die Stadt. Wer konnte, hatte Urlaub genommen. Die anderen wurden von ihren Chefs für diesen Nachmittag freigestellt.

Vom Ortseingang an der Heinrichshofer Straße bis zum Spittel standen die Gartzer Spalier und warteten mit vielen aufgespannten Regenschirmen als Fangbehälter auf Kamelle. Die Wartezeit verkürzten am Markt Frauen aus der Amtsverwaltung, die Kaffee und Glühwein ausschenkten.

Die Mitfahrenden auf den Wagen verteilten jede Menge Süßigkeiten. In Keschern wurden von den Fahrzeugen Pfannkuchen und heiße Wiener gereicht. Bernd Stredak aus Meyenburg, der den Abschluss der 33 Wagen und sechs Simson-Mopeds bildete, brachte 1000 Schokoküsse unter die Leute.

Viele Teilnehmer waren schon öfter beim Rosenmontagsumzug in Gartz dabei, wie die Postler aus Schwedt, die auch in Gartz Briefe und Pakete austragen. Erstmals jedoch reihten sie sich mit Elektroautos ein. Zwei Wagen hatten die Mescheriner geschmückt – einen für den Reiterhof "Am Oderstrom", einen für die Eisbären Schwedt, bei denen etliche Mescheriner Eishockey spielen.

Auch die Trekkerfreunde aus Kunow waren wie bei vielen anderen Events in der Region beim Umzug dabei. Viele Fahrzeuge trugen lustige aktuelle Sprüche wie "Die EU hat uns das Geld genommen, nun ist der Brexit gekommen" oder "Dauert der Jugendklub so lange wie das Altersheim, dann wird das wohl ein Seniorentreff sein".

Abgesang im Kanonenschuppen

Nach dem Umzug starteten die letzten gemeinsamen Faschingsstunden der diesjährigen Saison im proppevollen Kanonenschuppen. Bevor DJ Marcus noch einmal Stimmungsmusik auflegte, begrüßte der Präsident der Gartzer Carnevalsgesellschaft René Schlöricke alle Gäste mit dem Schlachtruf "Gartz mal neu" und bedankte sich bei allen Helfern, Mitwirkenden und Sponsoren, die an der erfolgreichen Saison ihren Anteil hatten.

Der Kinderkarneval war ebenso gelungen wie der Rentnerkarneval. Der Präsident lobte die Zusammenarbeit mit dem Amt Gartz bei den Antragstellungen und dankte der Kita "Regenbogen" für die Vorbereitung von Spielen für den Kinderfasching. Es gab wie bei den Großen einen eigenen Kinderelferrat mit Prinzenpaar. Aber auch das diesjährige Gartzer Prinzenpaar Angela und Fabian Schünemann sowie der Elferrat waren immer mit dabei. Als älteste Teilnehmerin wurde in diesem Jahr die 96-jährige Elisabeth Monsing besonders begrüßt.

In neuneinhalb Monaten heißt es wieder "Gartz mal neu". Doch schon in Kürze werden die Vorbereitungen dafür beginnen.