Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wem gehören die Grundstücke auf der letzten Kriegsbrache im Eberswalder Zentrum? Zuletzt hatte Baudezernentin Anne Fellner öffentlich der Aussage eines Vertreters der Schomaker Baugruppe aus Dörpen, Niedersachen, widersprochen, von dem behauptet worden war, das als potentieller Investor auftretende Unternehmen würde bereits wesentliche Teile der Fläche besitzen und müsse nur noch kleinere Flächen dazukaufen. Jetzt hat die Baudezernentin ihre mündlichen Ausführungen endgültig dadurch belegt, dass sie Albrecht Triller, Vertreter der offenen Gruppe "Recht auf Stadt", und der Märkischen Oderzeitung die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellte. "Ich gehe davon aus, dass sich der Sprecher des Unternehmens tatsächlich geirrt hat. Er ist erst im Fortgang des Projektes mit eingestiegen", schreibt Anne Fellner dazu.

Etwa vier Jahre ist es laut diesen Dokumenten inzwischen her, dass die Stadt Eberswalde das 5777 Quadratmeter große Grundstück mit 186 Meter Straßenfront und einer durchschnittlichen Tiefe von 40 Metern auf ihrer Internetseite zum Verkauf angeboten hat – für ein Mindestgebot von rund 630 000 Euro.

Bedarf an Bekleidung

Die städtebauliche Ausgangssituation könne so beschrieben werden, dass die Friedrich-Ebert-Straße als ehemalige Haupteinkaufsstraße infolge der Kriegszerstörungen nicht mehr erlebbar sei, heißt es im Exposé. Es werde angestrebt, die Lücke durch drei- bis viergeschossige Wohnhäuser zu schließen, die in den Erdgeschoss-Zonen mit Geschäften und in den Obergeschossen mit Wohnungen und Büros ausgestattet werden sollten. Für die angebotenen Grundstücke bestünden besondere Entwicklungsperspektiven im mittleren und gehobenen Bekleidungsbereich.

Dezernentin lobt Debatte

Die Schomaker-Baugruppe habe Anfang 2016 das einzige Angebot auf diese Ausschreibung abgegeben, informiert die Baudezernentin, die in dem Schreiben des Unternehmens aus Datenschutzgründen den Kaufpreis geschwärzt hat. "Der Betrag lag über dem geforderten Mindestgebot", betont sie. Im März des gleichen Jahres habe Birgit Jahn, Leiterin des Liegenschaftsamtes der Stadt Eberswalde, dem Bieter "vorbehaltlich der Gremienentscheidung und einem abgestimmten Konzept" den Zuschlag erteilt. "Beides ist noch nicht erfolgt", schreibt Anne Fellner. Die Konzeptabstimmung und eine erfreulich lebendige Diskussion um die richtige Vision für die südliche Friedrich-Ebert-Straße seien zur Zeit im vollen Gange. "Die Gremienentscheidung wäre erst möglich, wenn es ein abgestimmtes Konzept gäbe", urteilt Anne Fellner abschließend.

Der potentielle Investor reagiert bislang nicht auf Nachfragen dieser Zeitung.