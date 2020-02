Jürgen Zinke

Hohen Neuendorf Bereits die Kleiderordnung der Gäste in der voll besetzten Hohen Neuendorfer Stadthalle ließ am vergangenen Freitagabend auf eine stimmungsvolle, festliche Veranstaltung schließen. Anzug oder auch Kombination von Hose und Sakko bei den Männern, Rock oder Kleid in allen Längen bei den Frauen bestimmten das illustre Bild. Der Sportlerball 2020 hatte schon hier den richtigen Rahmen gefunden.

Und sollte seinen Höhepunkt finden, als Bürgermeister Steffen Apelt das sportliche und ehrenamtliche Engagement der Hohen Neuendorfer Sportlerinnen und Sportler würdigte und drei Pokale überreichte. "Erstmals liegt die Organisation der Veranstaltung in den Händen der Stadtverwaltung. Und unser Dank geht jetzt noch einmal an die Rugbyunion Hohen Neuendorf, die in den Jahren zuvor dafür verantwortlich war und auch heute zum Bühnenprogramm beitragen wird. Als Sponsor hat auch der Berliner Golfklub Stolper Heide wesentlich zum Gelingen dieses Abends beigetragen", sagte Apelt.

Dann schritt er zu den Ehrungen. Für die Kategorien "Mannschaft des Jahres" sowie "Sportler/in des Jahres 2019" waren die Vereine der Stadt im Vorfeld zu Vorschlägen aufgefordert worden. Und über die insgesamt acht Vorschläge konnte dann jedermann mittels Online-Voting bis zum 19. Februar auf der Internetseite der Stadt abstimmen. Die Auszeichnung mit dem "Sportehrenpokal des Bürgermeisters" sollte wiederum eine Überraschung des Stadtoberhauptes selbst sein.

Die erste Auszeichnung musste allerdings in Abwesenheit der Hauptperson erfolgen. Golferin Polly Annika Mack vom Golfclub Stolper Heide ist nunmehr im Ausland aktiv und gehört dem College Golfteam in Alabama an, spielt aber natürlich weiter für ihren Heimatverein. Sie wurde per Videobotschaft zugeschaltet. Und das "Eigengewächs" des Golfclubs bedankte sich dann auch bei Eltern, Trainern und Freunden sowie ihrem Verein und schickte Grüße nach Hohen Neuendorf. Die 20-Jährige gehört dem Damen-Nationalteam an und ist Deutsche Meisterin. In Vertretung nahmen der Präsident des Golfclubs, Thomas Bonk, und der Vizepräsident Peter Boltje die Auszeichnung entgegen.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga

Auch die folgende Ehrung ging an den Golfclub. Als "Mannschaft des Jahres 2019" wurde das Damen-Team des Vereins ausgezeichnet, das sich den Aufstieg in die Zweite Bundesliga gesichert hatte. Mit fünf Zählern Vorsprung auf den zweitplatzierten Hamburger GC Hittfeld war im August vorigen Jahres der erste Platz in der Nordstaffel II der Regionalliga belegt worden. Fünf Tagessiege und ein zweiter Platz waren die Bilanz. Als beste Einzelspielerin hatte sich dabei einmal mehr Polly Annika Mack erwiesen.

Unter lautem Beifall wurde dann der "Sportehrenpokal des Bürgermeisters" übergeben. Er ging an den Stadtsportverein Hohen Neuendorf, der seit 2000 besteht und 80 Mitglieder hat. Besondere Verdienste hat der Verein durch seine Kinderlaufgruppe, bei der Organisation und Durchführung des Herbstlaufes und beim Walking und Ultrawalking. Der Verein besteht aus den Abteilungen Lauf, Triathlon, einer Fitnessgruppe, einer Kinder- und Jugendsportgruppe, einer Walkinggruppe und der Abteilung für Abnahmen, womit in erster Linie das Laufabzeichen und das deutsche Sportabzeichen gemeint sind. "Jeder kann bei uns Mitglied werden. Ein Großteil kommt direkt aus Hohen Neuendorf und dem Landkreis", sagt Vereinssprecherin Gundula Reuser. Gemeinsam mit Kai Menzel, dem Leiter der Walkinggruppe, Kassenwart Volker Hill und Trainer Sascha Rüffer, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, hatte sie den Ehrenpokal entgegen genommen.

Nach dem öffentlichen Teil war der Andrang am Büfett dann riesengroß. Und Bürgermeister Steffen Apelt war immer wieder gefragter Partner in lockeren Gesprächsrunden. "Hohen Neuendorf ist eine Sportstadt. Das hat man heute wieder einmal deutlich gespürt", sagte er.