Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Auch in diesem Jahr organisiert der Humanistische Freidenkerbund Havelland für eine Jugendgruppe eine Austausch-Reise nach Indien. Vom 10. bis 25. Oktober geht es nach Südindien, in den indischen Unionsstaat Andhra Pradesh, und dort ins Atheist Centre in Vijayawada. Die Reise wird durch das Landesjugendamt mit Mitteln des Bundesjugendplans und durch das Jugendamt Havelland gefördert; der Eigenanteil beträgt nur 400 Euro.

Der Jugendaustausch mit der Partnerorganisation des HFH findet seit 1996 statt. Der Austausch gibt Jugendlichen aus Deutschland und Indien die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, um ihr Verständnis für eine andere Lebensgestaltung zu fördern und ein tolerantes Miteinander über ihre kulturellen und sozialen Grenzen hinaus zu leben. Die diesjährige Jugendbegegnung steht unter dem Thema: Lebenslagen und Perspektiven junger Menschen – Kulturaustausch. Die deutschen und indischen Jugendlichen lernen dabei das jeweils andere Land und ihre Menschen kennen, vor allem die Kulturen, Religionen und Weltanschauungen und die sozialen Lebenssituationen.

In vielen humanistischen Interaktionen mit jungen Indern in Schulen und Jugendeinrichtungen, in sozialen Projekten und in abgelegenen Dörfern usw. und in gemeinsamer praktischer Arbeit wird das anfangs Unbekannte und Fremde zu etwas selbst Erlebtem und individuell Erfahrenem, zu einem freundschaftlichen Miteinander. Die teilnehmenden Jugendlichen erfahren ihre Eindrücke meist als "unvergessliche Erlebnisse", welche ihr Leben und ihre Lebensanschauung sehr stark beeinflussen. Ihre Weltsicht, ihr kultureller Horizont und ihre soziale Einstellung ändern sich.

Schwerpunkt werden die von der deutschen Jugendgruppe betreuten mehrtägigen Projekttage und kulturellen Workshops sein. Mit vielfältigen Bildungs-, Kultur- und Freizeitaktivitäten soll eine gemeinsame Zeit des Kennenlernens und Fröhlichseins für junge Inderinnen und Inder mit der deutschen Gruppe gestaltet werden.

Mitfahren können Jugendliche aus dem Landkreis Havelland, die zwischen 16 und 25 Jahrenalt sind. Bis zum 5. März kann man sich beim Humanistischen Freidenkerbund in der Karl-Thon-Straße 42 in Nauen bewerben. Weitere Infos auch unter 03321/450746.