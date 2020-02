Frank Pabst

Neuruppin Die Landesliga-Keglerinnen des Bohle-Bowling-Club 91 Neuruppin haben eine erfolgreiche Saison mit dem Gewinn der Silbermedaille gekrönt. Die Vizelandesmeisterschaft wurde am Sonnabend mit einem Heimsieg unter Dach und Fach gebracht. Damit toppten die Neuruppinerinnen das Ergebnis aus dem Vorjahr, als sie sich Bronze erkegelt hatten.

Nach dem Aufstieg 2017 aus der Landesklasse in die höchste Spielklasse Brandenburgs war den BBC-Damen bereits zum dritten Mal in Folge der Sprung unter die Top-Vier, sprich der Einzug in die Meisterrunde, gelungen. Vor zwei Jahren waren sie noch leer ausgegangen. Im Vorjahr wurde Bronze bejubelt, und am Sonnabend erklommen Kapitänin Nicole Libert und Co. die nächsthöhere Stufe – Vizelandesmeister. Auf der Kegelsportanlage am Rheinsberger Tor hatte das Quintett seine Hausaufgaben gemacht – und hielt die starke Konkurrenz in Schach. Mit 3503 Hölzern sicherte es sich nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Silbermedaille, die die Neuruppinerinnen nach Turnierende aus den Händen des Vizepräsidenten des Sportkegler Verbandes Brandenburg, Eric Röpke, erhielten. Der Landesmannschaftmeister 2020 stand mit der SpG Eberswalde bereits vor dem Turnier fest. Die Keglerinnen aus dem Kreis Barnim werden im April an den Aufstiegsspielen zur Bundesliga teilnehmen.

Den Heimvorteil ausgespielt

Den holzeichsten Start (865) legte mit Regina Loewa eine Keglerin aus Altdöbern hin. Ellen Kuball hatte 841 Holz für den BBC erkegelt. Die folgenden Durchgänge bestimmten die Hausherrinnen. Zuerst Sylke Jäkel mit 880 und im Anschluss Kerstin Stephan mit dem Mannschaftsbestwert (896) katapultierten den BBC in die für die Medaillenvergabe so wichtige führende Position. Die treffsicherste Gästekeglerin in diesen Runden war Anke Neumann aus Altdöbern mit 874 Zählern.

Neuer Bahnrekord

Vor dem letzten Block führte Neuruppin mit neun Holz vor Altdöbern, 72 vor Eberswalde und 84 vor Luckau. Der sportliche Höhepunkt des Turniers blieb der Eberswalderin Lisa Völter vorbehalten. Im letzten Durchgang gelang ihr ein neuer Bahnrekord bei den Damen mit tollen 926 Holz. Sie war damit drei Holz erfolgreicher als die entthronte Neuruppinerin Kerstin Stephan. Den Tagessieg für den BBC sicherte Mannschaftsleiterin Nicole Liebert mit 886 Zählern ab. Jeweils Teambestleistungen spielten zum Abschluss Inken Käthner für Luckau mit 890 und Mandy schön für Altdöbern mit 878.

Die erfolgreichsten Holzsammlerinnen über die gesamte Saison waren Lisa Völter aus Eberswalde vor Inken Käthner aus Luckau und Nicole Liebert aus Neuruppin. Kerstin Stephan belegte Platz sechs, Sylke Jäkel Platz zehn und Ellen Kuball den 15. Rang.