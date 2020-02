Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Bereits vor Jahren haben die Liebenwalder Stadtverordneten beschlossen, dass das historische Zentrum der Stadt in seiner Struktur bewahrt werden soll. Soweit es Baulücken gibt, sollen diese gefüllt werden, wobei sich die neuen Gebäude in die Struktur der vorhandenen Bebauung einfügen sollen. Ein solches Projekt ist das Mehrfamilienhaus, das Bauunternehmer Frank Szafranski gerade in der Mittelstraße hochziehen lässt.

Die Fassade des Hauses misst 23 Meter, verfügt über ein Erd- und ein Obergeschoss sowie ein ausgebautes Dachgeschoss. Mit seiner für die Stadt typischen Fassadengliederung, den ebenso typischen Gaupen auf dem Dach und vor allem der Durchfahrt fügt es sich in die vorhandene Bebauung ein. "Das waren Vorgaben der Stadt und des Denkmalschutzes", erklärt Szafranski und freut sich über den Baufortschritt. Wenn alles wie geplant klappt, sollen die ersten Mieter Ende Mai oder Anfang Juni einziehen können.

Sieben Wohnungen

Bis dahin ist zwar noch einiges zu erledigen, doch die Wohnungen sind schon fertig. Sieben barrierefreie Wohnungen sind entstanden. Die Dreiraumwohnungen sind 80 bis 85 Quadratmeter groß, die Zweiraumwohnungen um die 75 Quadratmeter. Alle können mit einem Rollstuhl befahren werden. Es gibt sogar einen Fahrstuhl. "Sowohl die Barrierefreiheit als auch der Fahrstuhl waren uns wichtig, weil es einfach eine Nachfrage gibt. Wir haben schon eine Anmeldung von einem Ehepaar, wo der Mann im Rollstuhl sitzt. Sie suchen bereits seit gut drei Jahren nach einer geeigneten Unterkunft. Aber auch wenn im Obergeschoss eine Familie mit Kindern einzieht, dann sollen die Eltern den Kinderwagen nicht die Treppe hochtragen müssen", so die Erklärung des Bauherrn. Im Erdgeschoss gibt es Terrassen, darüber Balkone.

Dass er den Neubau in der Ackerbürgerstadt errichtet, erklärt Frank Szafranski so: "Ich bin geborener Liebenwalder und eigentlich nie richtig weggewesen. Ich liebe meine Stadt, also kann ich mich hier auch engagieren. Als Baunternehmen haben wir ähnliche Mehrfamilienhäuser unter anderem in Oranienburg und Kremmen errichtet. Insofern habe ich mir gedacht, warum nicht eine Baulücke in der Mittelstraße damit füllen."

Dass die Überlegungen stimmig sind, beweist die Nachfrage. Denn nur noch eine Zwei- und eine Dreiraumwohnung sind zu haben. Für den Rest liegen bereits feste Anfragen vor. Wer Interesse hat, kann sich noch unter 0173 3576364 melden.

Einzug im Mai oder Juni

Szafranski geht davon aus, dass die Mieter im Mai und Juni einziehen können. Dann sollen der Fahrstuhl installiert, die Terrassen angelegt, der Hof gestaltet und die Einfahrt mit einem Tor gesichert sein. Das wird aus einzelnen Kassetten bestehen und die Farbe der Fenster aufgreifen, verrät der Bauherr.

Rund 900 000 Euro betragen die Baukosten. Die Höhe der Miete wird rund acht Euro pro Quadratmeter betragen.