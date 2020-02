Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburg und Kfar Yona in Israel planen jetzt die nächsten Schritte für eine offizielle Partnerschaft der beiden Städte. Aus Israel kam am Montag die Bitte, nun gemeinsam den Gegenbesuch in Oranienburg zu planen, nachdem Bürgermeister Alexander Laesicke vergangene Woche zusammen mit einer Delegation Kfar Yona besucht hatte.

Bürgermeisterin Shoshi Khalaon Kidor bedankte sich am Montag "von ganzem Herzen" bei den Delegationsteilnehmern und besonders bei Laesicke für den Besuch. Sie wolle nun nach Oranienburg kommen, um die Partnerschaft formen zu können, sagte die Bürgermeisterin. Dazu würden sich die Stadtverwaltungen jetzt um einen geeigneten Termin bemühen.

Bürgermeister Laesicke sprach nach der Rückkehr aus Israel von einem "hoffnungsvollen Start" für die angestrebte Partnerschaft. Die ohnehin guten Erwartungen seien in Kfar Yona durch den warmherzigen Empfang weit übertroffen worden. Die Einladung zum Gegenbesuch war umgehend erfolgt.

Sollten sich die beiden Stadtoberhäupter einigen, müssten die Stadtverordneten und das entsprechende Gremium in Kfar Yona einer Vereinbarung zustimmen. Danach könnte der Vertrag zur Städtepartnerschaft unterzeichnet werden. Oranienburgs Stadtverordnete hatten – bei lediglich zwei Enthaltungen – bereits beschlossen, dass Laesicke die Verhandlungen mit Kfar Yona aufnimmt.